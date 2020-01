Dal Nimby al Pimby. La nuova geotermia a reiniezione totale come alternativa della vecchia e obsoleta geotermia flash (Di martedì 14 gennaio 2020) I cambiamenti climatici ci impongono di non attenere oltre e di accelerare le scelte, sia chiudendo alle vecchie tecnologie geotermiche inquinanti che rendendo più rapide le scelte per le geotermie ad impatto zero. Il Sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi, racconterà il caso di un comune che ha pagato prezzi importanti per rifiutare in questi anni la geotermia inquinante ma che ha contemporaneamente affermato con chiarezza di voler ospitare un impianto di geotermia a reiniezione totale che sarà collocato nell’area industriale del comune amiatino. All’evento che si svolgerà martedì 14 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, interverranno: Sen. Gianni Girotto – Presidente della Commissione Industria del Senato Fabrizio Tondi – Sindaco di Abbadia San Salvatore G.B. Zorzoli – Presidente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

