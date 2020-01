Chieti, detenuto tenta il suicidio e poi cerca di evadere dall'ospedale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luca Sablone Gli agenti di polizia penitenziaria hanno evitato il tentativo di fuga. La denuncia del sindacato Uil-Pa: "Necessarie strutture sanitarie idonee" Notte agitata nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti, dove un detenuto ha prima tentato il suicidio in cella e poi ha cercato di evadere dall'ospedale in cui era stato trasportato. L'abruzzese di 40 anni ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, ma il tempestivo intervento da parte degli altri poliziotti - insieme al personale sanitario - ha evitato la fuga. I fatti si sono verificati venerdì notte nella casa circondariale teatina: l'uomo si è legato una corda rudimentale al collo, ma gli agenti in servizio l'hanno subito salvato. Il recluso è stato poi portato d'emergenza al pronto soccorso di Chieti: qui, mentre era sorvegliato in una stanzetta, ha messo in atto il tentativo di far perdere le proprie ... Leggi la notizia su ilgiornale

