Buschini: solidali con Ciacciarelli per scritte ignobili (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “Da parte mia e di tutto il consiglio regionale del Lazio esprimo solidarieta’ e vicinanza al consigliere Pasquale Ciacciarelli per gli ignobili disegni apparsi, a Cassino, su un suo manifesto di auguri per le feste appena trascorse”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “scritte incommentabili- prosegue- che fanno riferimento ai periodi piu’ bui dello scorso secolo e che vanno condannate nella maniera piu’ assoluta”. L'articolo Buschini: solidali con Ciacciarelli per scritte ignobili proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

