Bielorussia, pena di morte per due ragazzi di 19 e 21 anni: verranno fucilati alla nuca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stanislaw e Illya Kostsew, due fratelli di 19 e 21 anni, sono stati condannati a morte per aver ucciso con quasi cento coltellate la loro ex insegnante. Come previsto dalla legge bielorussa i due verranno bendati, fatti inginocchiare e assassinati da un boia con un solo colpo di pistola alla nuca. Orrore in Bielorussia, dove due fratelli di 19 e 21 anni, Stanislaw e Illya Kostsew, sono stati condannati a morte dopo essere stati giudicati colpevoli dell’omicidio della loro ex insegnante: come da prassi nel paese dell’Europa orientale, i due verranno bendati, fatti inginocchiare e colpiti alla nuca da un boia. La Bielorussia è l’ultimo paese in Europa in cui è ancora consentita la pena capitale. Malgrado la giovanissima età dei due imputati le speranze che per loro venga emessa la grazia sono minime. Il crimine di cui si sono macchiati infatti ha profondamente indignato ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

