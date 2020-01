Australian Open 2020: Roger Federer sogna la settima corona a 38 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) 103 tornei vinti, 20 Slam in bacheca, 28 Masters 1000 con la propria firma e soprattutto ancora tanta voglia di giocare: sono solo questi alcuni dei numeri del “Maestro” Roger Federer che si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open 2020, con la voglia di lottare e di conquistare il suo settimo titolo. Sarà dura, anzi durissima, perchè Melbourne potrebbe essere rappresentata come una succursale di Belgrado. I sette trionfi di Novak Djokovic, infatti, fanno del serbo il favorito numero per il Major oceanico, considerata anche la forma esibita nel corso dell’ATP Cup, vinta dalla Serbia contro la Spagna di Rafael Nadal (ko contro Nole). Ecco che tutte le condizioni sembrerebbero sfavorevoli. Le motivazioni però per “l’update” non mancano ed è proprio a Melbourne dove Roger è riuscito ad aggiudicarsi il suo ultimo Slam: era il 2018 e il croato ... Leggi la notizia su oasport

