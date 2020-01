Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 13 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 13 gennaio Trono classico o over? Primo appuntamento della settimana per Uomini e Donne, il programma televisivo più seguito del primo pomeriggio dal pubblico di Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi vede protagonisti, per questo lunedì, i cavalieri e le dame del Trono over. Protagonista del Trono più amato è come sempre Gemma Galgani, pronta a prendere decisioni importanti sul suo futuro sentimentale. Di seguito, le Anticipazioni della puntata di lunedì 13 gennaio 2020, in onda su Canale 5. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 13 gennaio 2020, cosa succede Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne su Witty, la puntata di oggi parlerà del Trono over. Dopo aver chiuso la sua relazione con Juan Luis Ciano, la dama è pronta a ripartire dopo l’ennesima delusione amorosa. La piemontese sembra avere un nuovo spasimante, ... Leggi la notizia su tpi

italiaserait : Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: nuova delusione di Gemma con Marcello, la dama pronta a lasciare?… - infoitcultura : UOMINI E DONNE OGGI 10 GENNAIO 2020 ANTICIPAZIONI PUNTATA TRONO CLASSICO: SARA AMIRA - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma chiude con Marcello -