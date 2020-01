Virtus Roma-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Girone di ritorno al via per la Serie A 2019-2020, e subito la diciottesima giornata propone il “derby delle Virtus”, quelle di Roma e Bologna, che si sfidano al PalaEur nel pieno pomeriggio della Capitale, l’una da facente parte del gruppo delle undicesime, l’altra da leader fin dall’inizio di questo campionato. Sono cambiate tante cose sul fronte Romano dalla sfida di andata al PalaDozza, vinta per 74-67 dalle V nere: allora furono assenti, per motivi diversi, sia Jerome Dyson che Davon Jefferson, oggi in campo, così come James White, alla sua prima a Roma. Non c’è più, invece, Mike Moore, sceso in A2 a Latina proprio per far posto a “The Flight”. L’assenza importante di Bologna, all’andata, si chiamava invece Milos Teodosic, che stavolta marca presenza. Prevista una cornice di pubblico che, per questa partita, a Roma non si ... Leggi la notizia su oasport

