Very Insta People | intervista esclusiva a Luisa Orizio | ideatrice di

Nuova puntata per V.I.P., rubrica dedicata al mondo degli influencer e della comunicazione. Protagonista di questa puntata è Luisa Orizio fondatrice e ideatrice di allacciateilgrembiule.it. Un progetto molto interessante quanto coinvolgente e stimolante riguardante il mondo culinario e delle ricette vissuto con passione e allegria. D: Luisa, quando e come è nato allacciateilgrembiule? R: Allacciate il grembiule è nato per "sopravvivenza" …Prima di sposarmi avevo difficoltà anche solo a salare l'acqua per la pasta (e non sono migliorata) poi ho dovuto "allacciarmi il grembiule" e rubacchiando le preparazioni di mamma, da papà, dalle mie nonne, ascoltando le richieste delle amiche e anche bruciando qualche pentola…ho creato un libretto di ricette (scritte a mano) facili, veloci e, a volte salvavita, che hanno iniziato a cambiarmi la vita.Dopo aver frequentato l'università ho fatto ...

