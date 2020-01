Verona Genoa 2-1: cronaca e tabellino (Di domenica 12 gennaio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, Hellas Verona e Genoa si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Verona Genoa 2-1 MOVIOLA 1′- Si Parte! E’ iniziata Verona-Genoa! 4′- Ammonito Amir Rrahmani. E’ il primo ammonito del match. 12′- Ingenuità di Rrahmani che lascia scorrere il pallone in una zona pericolosa, ma il kosovaro riesce a salvarsi in corner. 16′- Lancio in profondità per Lazovic, che punta l’uomo e tira sul primo palo: Perin respinge. 21′- Ankersen di sinistro, Silvestri è attento e blocca la sfera. 24′- Giallo per Criscito, che interviene in ritardo su Zaccagni. 26′- Sulla punizione ... Leggi la notizia su calcionews24

AAlciato : Hellas Verona-Genoa inizierà con 15 minuti di ritardo. Le righe delle aree di rigore erano storte @SkySport - DiMarzio : #SerieA, posticipato il fischio d'inizio di #VeronaGenoa ???? - Sport_Mediaset : #SerieA, #VeronaGenoa posticipata: le righe del campo sono storte. #SportMediaset -