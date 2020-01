Tegola Suarez per il Barcellona, blaugrana sul mercato: i tempi di recupero (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLuis Suarez starà fuori 4 mesi dopo l’operazione al menisco del ginocchio e il Barcellona adesso è alla ricerca di un ‘9’ sul mercato. Ad annunciarlo è il Mundo Deportivo, rivelando che l’attaccante uruguaiano si è operato al menisco per un vecchio problema e con ogni probabilità perderà il resto della stagione. L’attaccante salterà, dunque, le due gare degli ottavi di Champions League contro il Napoli. L'articolo Tegola Suarez per il Barcellona, blaugrana sul mercato: i tempi di recupero proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

