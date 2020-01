Suore si barricano nel convento di Firenze: rischiano lo sfratto (Di domenica 12 gennaio 2020) Un gruppo di quattro Suore della Santissima Annunziata delle domenicane di clausura di Marradi, vicino a Firenze, ha deciso di barricarsi nel convento. Il gesto delle religiose, tra le quali un’anziana e una novizia, intende opporsi al rischio di sfratto: le Suore di Firenze non intendono lasciare la loro casa. Insieme alle religiose, inoltre, si sono uniti alcuni abitanti di Marradi tra i quali Paolo Bassetti, ex sindaco della cittadina. Nella giornata di sabato 11 gennaio, infatti, le persone si sono recate al convento “per evitare un trasloco forzato delle religiose”. Firenze, Suore a rischio sfratto “Da tempo ci stiamo adoperando per evitare che le Suore debbano lasciare il monastero come vorrebbe il loro ordine da Roma – ha spiegato l’ex sindaco Bassetti -. A tal fine eravamo anche riusciti ad aggregarlo al monastero domenicano di Castel ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Suore a rischio sfratto si 'barricano' in convento #ANSA - LaStampa : Nel Fiorentino le suore a rischio sfratto si “barricano” in un convento - LaStampa : Un convento rischia di chiudere, come ormai accade da tempo in tutta Italia. -