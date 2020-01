Smog Roma: PM10 oltre il limite in 9 centraline su 11 (Di domenica 12 gennaio 2020) I livelli di concentrazione delle polveri sottili a bsono superiori alla norma per il 5° giorno consecutivo in quasi tutte le centraline disponibili. I dati di Arpa Lazio riferiti alla giornata di ieri mostrano uno sforamento in 9 centraline su 11 disponibili (due fuori servizio) del valore massimo tollerato di PM10 nell’aria (50 microgrammi per metro cubo). oltre i limiti i valori relativi a Arenula (58), Preneste (66), Corso Francia (56), Magna Grecia (70), Villa Ada (51), Bufalotta (62), Cirpo (55) e Tiburtina (77) e Malagrotta (56).L'articolo Smog Roma: PM10 oltre il limite in 9 centraline su 11 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

