Pianura come la Terra dei Fuochi: ora è allarme (Di domenica 12 gennaio 2020) Cominciavano ad arrivare gli sviluppi dell’esposto di Fratelli d’Italia a firma del consigliere della Nona Municipalità, Pasquale Strazzullo, che venerdì ha ricevuto il responso dell’unità operativa di prevenzione collettiva del locale distretto ASL. “Le preoccupazioni e le testimonianze esternate da me e Pietro Diodato, dichiara Strazzullo, si stanno rivelando fondate. Nei prossimi giorni, spiega il portavoce municipale del partito di Giorgia Meloni, integrerò l’esposto in Procura con ulteriore documentazione tra cui il rapporto dell’Asl che potrebbe essere fondamentale per contestare eventualmente la riscossione della Tari”. Ma se da un lato sembrava poter sperare in un recupero per riportare un minimo di normalità sul territorio, dall’altro si registra un peggioramento dovuto dall’esasperazione dei cittadini e da un nuovo fermo delle attività straordinarie di ... Leggi la notizia su ildenaro

