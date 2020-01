Napoli: pioggia di critiche a David Ospina sui quotidiani, solo Pino Taglialatela lo difende (Di domenica 12 gennaio 2020) Tutti contro David Ospina. Dopo l’errore che ha deciso Lazio-Napoli, i principali quotidiani sportivi si sono scatenati nell’evidenziare la scelta del portiere azzurro al momento del tentato dribbling su Ciro Immobile. “La maledizione dei portieri perseguita anche lui. Da una sua papera arriva la sconfitta”, si legge su La Gazzetta dello Sport. “Ma cosa gli passa per la testa in quel momento? Sceglie l’unica soluzione da evitare, s’avventura in un dribbling letale, e rovina la giornata a se stesso e al Napoli, spalancandogli la crisi. Alla sua età certe leggerezze sono inaspettate, però il calcio non ha rispetto per l’anagrafe”, è invece il commento del Corriere dello Sport. Tramite Twitter, però, l’ex portiere azzurro Pino Taglialatela ha voluto difendere il colombiano. “Su Ospina secondo me c’è fallo di Immobile e nessuno lo ha ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

