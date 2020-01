Meteo verso nebbia gelida al Nord, Alta Pressione e Ciclone Africano (Di domenica 12 gennaio 2020) L'evoluzione Meteo di prossimi giorni sarà caratterizzata dall'imminente flusso d'aria fredda che raggiungerà le regioni centro-settentrionali proveniente da est, in un contesto di Alta Pressione che favorirà lo sviluppo di nebbie anche dense sua Valle Padana. E per effetto delle inversioni termiche si avrà un abbassamento sensibile della temperatura, in particolare nelle ore diurne dove la nebbia persisterà. Il calo termico si sentirà anche in montagna, dove si abbasseranno le temperature su tutto l'arco alpino dell'Appennino settentrionale. Nel resto d'Italia dominerà l'influenza dell'antiCiclone, la temperatura pomeridiana sarà diffusamente superiore alla media tipica di questo periodo, mentre di notte il cielo sereno favorirà temperature più basse, ma generalmente prossime alla norma. Nel frattempo, un'area ciclonica in formazione tra la Tunisia e la Libia, ... Leggi la notizia su meteogiornale

