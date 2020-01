Mercato Inter, c’è il sì di Eriksen! Si lavora anche per Vidal e Giroud (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Inter prova a accelerare sul Mercato per rinforzare la rosa: Eriksen in pole, Vidal non è tramontato, Giroud si avvicina. L’Inter ha chiuso il girone d’andata fermata sull’1-1 in casa con l’Atalanta (grazie a Handanovic che ha parato un rigore) e attende cosa farà questa sera la Juventus a Roma. Una lunga corsa, quella nerazzurra, con gli uomini spesso contati. Conte chiede rinforzi per sostenere lo sprint scudetto fino a maggio. Eriksen più vicino L’Inter – come si legge su La Gazzetta Sportiva – ha in mano il sì di Christian Eriksen per un contratto sino al 2024. Ora bisogna raggiungere l’intesa anche con il Tottenham che per liberare subito il danese chiede una ventina di milioni di euro. Sulle prime Eriksen aveva chiesto un ingaggio da 10 milioni annui per l’estate, ma strada facendo ha accettato di abbassare il suo ... Leggi la notizia su newsmondo

