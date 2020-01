Mediaset, ascolti da record per C'è posta per te. Giancarlo Scheri: "Maria De Filippi è magistrale" (Di domenica 12 gennaio 2020) ascolti da record per C'è posta per te. Il programma storico condotto su Canale5 da Maria De Filippi ha conquistato la prima serata con una media di 5 milioni 930mila telespettatori pari al 30.16 per cento. Il miglior debutto dal 2002. "E' un'eccellenza. Non solo di Canale 5, ma di tutta la televisi Leggi la notizia su liberoquotidiano

torien1906 : @GiusCandela Gli ascolti di mediaset sono inversamente proporzionali ai soldi che vengono investiti nell' istruzione scolastica. - Misteralextv : 5.900.000 spettatori. 30% di share e picchi del 44%. Maria regina incontrastata di Mediaset. L’unica macchina macin… - nszczuti97 : RT @stableasatable: #HarryPotter È STATO RIMANDATO DA MEDIASET Mediaset sa che Harry Potter farebbe più ascolti di GF e schifezze simili.… -