Mbappè | l’ultimo colpo di classe che lascia tutti a bocca aperta Video

Il talento del Paris Saint Germain Kylian Mbappè, ha lasciato di sasso pubblico e telecronisti dopo aver tentato una giocata clamorosa Il campione del futuro è senz'ombra di dubbio Kylian Mbappè. L'Enfant Prodige ad appena 21 anni ha già vinto il titolo di campione del mondo con la Francia e nel Paris Saint Germain insieme a Cavani e Neymar forma un trio delle meraviglie da fare invidia a molte squadre in Europa. Probabilmente una volta che Messi e Cristiano Ronaldo appenderanno gli scarpini al chiodo, sarà lui a diventare il numero uno e a fare incetta di palloni d'oro. Il Real Madrid lo segue da tempo e chissà se in futuro non proverà nuovamente a portarlo nella capitale iberica. Nel frattempo Mbappè, è alla ricerca della definitiva consacrazione con la casacca dei parigini. Vuole mettere le mani sulla Champions League, che sarebbe anche ...

