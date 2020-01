LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: si parte con le team pursuit, Italia assente tra le donne (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Speed skating (12 gennaio) – I favoriti di giornata (12 gennaio) 14:11 Mancano ormai quattro minuti alla partenza della team pursuit femminile. 14:08 Nelle due mass start l’Italia nutre speranze di podio con Lollobrigida e Giovannini. 14:05 Il programma prevede poi i 1000 metri e le mass start. 14:02 Al femminile l’Italia non sarà presente, mentre al maschile gli azzurri ci saranno e vorranno avere un ruolo da protagonisti. 13:59 Le favorite d’obbligo, sia tra gli uomini, che tra le donne, sono la Russia e l’Olanda. 13:56 Le prime due gare in programma oggi sono le team pursuit maschile e femminile. 13:53 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2020 di Speed skating. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima ... Leggi la notizia su oasport

