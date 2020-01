LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: oro per Kulizhnikov nei 1000 metri, tra poco tocca a Lollobrigida e Giovannini! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Speed skating (12 gennaio) – I favoriti di giornata (12 gennaio) 16:38 Adesso è il momento del rifacimento ghiaccio. 16:35 Questo il podio dei 1000 metri maschili: Pavel Kulizhnikov (1’07”09), Thomas Krol (1’07”82) e Kai Verbij (1’08”38). Mirko Giacomo Nenzi ha concluso la gara in undicesima posizione, Alessio Trentini in sedicesima. 16:32 Bronzo in 1’08”38 per Kai Verbij, Dai Dai Ntab (1’08”92) non è riuscito ad andare oltre la sesta piazza. 16:29 Il russo Viktor Mushtakov (1’08”82) è “solo terzo”. Mancano solo due atleti, gli olandesi Ntab e Verbij. 16:26 L’olandese Thomas Krol (1’07”82) è al momento secondo è fa un pensiero al podio. Il belga Mathias Vosté sopravanza il nostro portacolori. 16:23 ... Leggi la notizia su oasport

