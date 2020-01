LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: dominio Svizzera, rimpianto Vinatzer. Seconda manche alle 13.30 (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT ALLE 9.15 E 11.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DI Adelboden 11.42 Federico Liberatore è 42° a 2″97, dunque non si qualifica. 11.36 Fuori Riccardo Tonetti. Manca solo Federico Liberatore tra gli azzurri. 11.30 L’americano Winters, pettorale n.45, si inserisce in 11ma piazza a 0.86 da Yule. Gross è 24°, Razzoli già fuori dai 30. 11.23 Giornata storta per l’Italia. Tommaso Sala ha inforcato mentre viaggiava a soli 4 decimi da Yule! 11.20 L’austriaco Gstrein si inserisce in 15ma posizione, appena davanti a Maurberger. 11.16 Dopo i primi 30 è al comando lo svizzero Yule con 25 centesimi sul francese Noel. Altri tre svizzeri dalla terza alla quinta posizione: Zenhaeusern, Nef e Meillard, staccati rispettivamente di 33, 35 e 48 centesimi da Yule. Un dominio dei ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: Yule subito bene Noel secondo Pinturault e Kristoffersen inseguon… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Si disputa la seconda Team Sprint di stagione sulla neve di Dresda e l'Italia cerca il riscatto in p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: super Svizzera in casa! Quattro elvetici nei primi cinque ma Noel… -