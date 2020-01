LIVE Biathlon, Mass start Oberhof 2020 in DIRETTA. azzurri per riscattare un fine settimana nero (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma della giornata e pettorali di partenza – Presentazione della Mass start Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Mass start maschile di Biathlon a Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. La settimana azzurra dei nostri ragazzi è stata fin qui un vero e proprio buco nell’acqua, con una Sprint conclusa venerdì con cinque atleti fuori dai primi 60 classificati e poi una Staffetta che tra errori al tiro e cadute ha pagato 7 minuti e mezzo ed è stata quasi doppiata. Serve una reazione d’orgoglio da parte delle nostre due punte di peso Lukas Hofer e Dominik Windisch, che devono essere bravi a resettare la mente rispetto a quanto accaduto e andare a caccia del grande risultato. I favoriti per questa partenza in linea saranno il francese ... Leggi la notizia su oasport

