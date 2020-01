La malattia di Jole Santelli (Di domenica 12 gennaio 2020) Jole Santelli ha cinquant’anni, è candidata del centrodestra alla guida della Regione Calabria e, a colloquio con il Fatto, parla anche della sua malattia che l’ha fatta riflettere sulla possibilità di accettare o meno la candidatura: “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui in città tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Spero di parlare con lei anche di quel che ho in mente per la Calabria”. Guidare la Regione esige un impegno fisico notevole. Chi si candida a una responsabilità così rilevante deve averne la possibilità di farvi fronte. Non è una curiosità morbosa domandarle quindi di una condizione che, secondo i suoi avversari, potrebbe portarle anche qualche voto in più. Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numerodel miooncologo: posso candidarmi? ... Leggi la notizia su nextquotidiano

LaCnews24 : Elezioni, Santelli a cuore aperto: ''La malattia mi ha resa una donna libera'' #calabrianotizie #newscalabria -