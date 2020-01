Il tè allunga la vita: quanto berne a settimana (Di domenica 12 gennaio 2020) Concedersi ogni tanto una tazza di tè non è solo un piacere, ma può letteralmente migliorarti la vita. Uno studio recente, infatti, ha dimostrato come questa bevanda, se assunta in maniera costante e regolare (senza abusarne) sia in grado di prevenire determinate malattie, allungando addirittura la vita di chi ne fa uso. La ricerca in questione è stata condotta dall’European Journal of Preventive Cardiology e realizzata dall’Accademia cinese di scienze mediche. Il team di esperti che ha approfondito gli effetti benefici del tè ha condotto le sue analisi su un campione di oltre 100mila persone. L’osservazione del loro stato di salute, allora, ha fatto emergere un dato molto interessante, ovvero: ai bevitori frequenti di tè è stata diagnosticata una malattia cardiovascolare aterosclerotica 1,41 anni dopo gli altri. Il fatto che abbiano dovuto fare i conti con meno ... Leggi la notizia su dilei

