Il regalo solidale di Fedez a Chiara Ferragni: un vibratore per l'Australia - (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Momento goliardico per Chiara Ferragni e Fedez, che prima ha deciso di regalare a sua moglie un vibratore solidale per aiutare l'Australia e poi ha inquadrato il calzino bucato dell'influencer Gli incendi che stanno devastando l'Australia sono diventati una vera emergenza mondiale. Tantissimi personaggi noti si sono appassionati alla causa e stanno dando il loro contributo per raccogliere fondi da destinare alle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Anche i nostri non sembrano insensibili al tema, tanto che molti di loro hanno lanciato campagne di money raising sui loro profili social. Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dare il loro contributo. Il primo è stato il cantante, che ieri mattina ha voluto condividere con i suoi milioni di follower una scoperta, a suo dire interessante. Nella ricerca di un sito per effettuare una ... Leggi la notizia su ilgiornale

SilviaMangiapa1 : No vabbè.. Jean Pierre che ricicla i fiori di Aurora perché lui non ha fatto un regalo ad Antonella. Aurora ha avut… - Profilo3Marco : RT @SanRaffaeleMI: Tra poco è Natale. Perchè non donare qualcosa di buono a chi amiamo e un sorriso a chi è ancora in attesa di cure? Vieni… -