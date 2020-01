Il Principe Filippo furioso con Harry e Meghan: "A quale gioco stanno giocando?" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novella Toloni Secondo il "The Sun", il duca di Edimburgo non avrebbe preso bene la decisione del nipote, accusandolo di mancanza di rispetto per la regina Il Principe Filippo ha rotto il silenzio e secondo fonti di palazzo non avrebbe preso affatto bene la decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro dalla famiglia reale. Il duca di Edimburgo, che prima della vigilia di Natale è stato ricoverato in via precauzionale per un virus influenzale, ha usato parole forti nei confronti del Principe Harry e di sua moglie Meghan. Il 98enne, che da sempre ha un forte legame affettivo con il nipote, sesto in linea di successione, si sarebbe sentito profondamente deluso dalla scelta dei duchi di Sussex, in particolare da Harry. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, il Principe Filippo sarebbe furente per l'annuncio di addio alla royal family di ... Leggi la notizia su ilgiornale

