I 20 errori comuni che commettiamo pulendo casa. E tu, quale fai? (Di domenica 12 gennaio 2020) Iniziare dai pavimentiSpruzzare il prodotto direttamente sulla superficie Usare spugne e stracci sporchiUsare lo spolverino Non pulire il secchio dell'immondizia Mettere di tutto in lavastoviglieUsare troppo detersivo in lavatrice Usare ovunque lo stesso straccioNon lavare la caffettieraNon svuotare l'aspirapolvereNon pulire le maniglieNon lavare le shopping bag Non pulire il forno Non aspirare polvere e briciole dalle tastiereIgnorare la pulizia del telecomando Non lavare la lavastoviglieNon lavare la lavatriceCaricare troppo la lavatrice Risciacquare subito il detersivo dal bagnoLavare i vetri quando c'è tanto soleUno dei compiti più noiosi, ma necessari: pulire casa è un cruccio di molti, anche perché il tempo è poco e si preferirebbe trascorrerlo in modi più piacevoli. Contemporaneamente, pulendo, spesso si commettono errori che peggiorano la situazione e per rimediare si fa il ... Leggi la notizia su vanityfair

