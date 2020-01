Henry Cavill: «Dentro sono un nerd» (Di domenica 12 gennaio 2020) Henry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry CavillHenry arriva con il cane, un bestione bianco e nero che scodinzola, mi annusa e si fa accarezzare prima di sedersi tranquillo e adorante ai piedi del padrone. Ha il pelo folto e lucido dell’animale amato e ben nutrito. Si chiama Kal, dal vero nome di Superman sul pianeta Krypton. È un Akita americano e, nelle caratteristiche della razza, si legge: «Docile, reattivo, dignitoso, indipendente, attento, amichevole, protettivo, coraggioso». Lui e il padrone si assomigliano anche fisicamente: due molossi. Se è vera la legge per la quale il quadrupede rispecchia il carattere dell’umano, questo è un bel biglietto da visita per Henry Cavill, 36 anni, tosto e massiccio come i suoi ruoli impongono, sorriso franco e gentile, stretta di mano possente. Che ... Leggi la notizia su vanityfair

xxhanya : Vorrei vedere Immortals perché: Henry Cavill, Luke Evans, Daniel Sharman, Kellan Lutz e Joseph Morgan. Non vi sembra un bel film? - stopridingmyD : @thestormismysun Condy di condom tu sei geniale ti meriti che Henry Cavill ti mandi al pronto soccorso - JOHNVSON93s : Ho visto il primo episodio di The Witcher e non so bene cosa ne penso, però Henry Cavill spigne un sacco -