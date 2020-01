Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato una candela che profuma come la sua vagina (Di domenica 12 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow, il profumo che “odora come la sua vagina”. Gwyneth Paltrow ha lanciato un profumo che “odora come la sua vagina”. È proprio questo il nome della fragranza lanciata dall’azienda dell’attrice 47enne, Goop, e realizzato dal marchio di fragranze artigianali Heretic insieme alla linea di profumerie Douglas. “This smells like My vagina”, una candela profumata nata per gioco che ha fatto il tutto esaurito in poche ore da quando è stato lanciato sul mercato. Secondo la descrizione del profumo, infatti, l’articolo sarebbe nato “come uno scherzo” tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow, mentre collaboravano insieme per inventare una nuova fragranza. I due stavano testando i profumi quando l’attrice di “Sliding Doors” ha esclamato: “Questo profuma come una vagina”. Così è nata l’idea di creare ... Leggi la notizia su tpi

