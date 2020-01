Giorno della Memoria: 100 studenti a Cracovia e Auschwitz (Di domenica 12 gennaio 2020) “Coltivare la Memoria è essenziale per costruire un futuro di pace. Per evitare che le tragedie del passato possano riproporsi. La Storia è una grande maestra”: così la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che è partita insieme a cento studenti e ai loro docenti per il Viaggio della Memoria. Si tratta dell’iniziativa che il Ministero dell’Istruzione mette in campo ogni anno insieme all’UCEI, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, per offrire alle scuole, nel mese in cui si celebra il Giorno della Memoria, l’opportunità di ripercorrere la storia nei luoghi in cui è stata vissuta, di ascoltare le testimonianze dei superstiti, di riflettere sul passato. I ragazzi saranno accompagnati in Polonia, prima a Cracovia e poi nel campo di Auschwitz-Birkenau, dalla Ministra Lucia Azzolina, dal Sottosegretario Giuseppe De Cristofaro, da Noemi Di Segni, Presidente dell’UCEI, da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

CarloCalenda : Ogni giorno c’è un politico che parla della sua visione dell’Italia e nessuno che si occupa di gestirla. Discutiamo… - civati : È molto presto e il primo pensiero è per #SilviaRomano. Come ogni giorno, perché non dobbiamo contarne altri, di gi… - civati : Un pensiero per #SilviaRomano, come ogni giorno, perché possa rivedere presto la luce della libertà. -