Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Kristoffersen allunga dopo lo slalom di Adelboden, Paris quarto (Di domenica 12 gennaio 2020) Henrik Kristoffersen ha allungato in testa alla Coppa del Mondo 2020 di sci alpino grazie al secondo posto ottenuto nello slalom di Adelboden. Il norvegese ora può contare su addirittura 78 punti di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e ben 92 sul connazionale Aleksander Kilde. Il nostro Dominik Paris è scivolato a 157 lunghezze di ritardo ma ora è pronto per tornare a gareggiare: tra Wengen e Kitzbuehel dovrà mettere il turbo se vorrà seriamente lottare per la Sfera di Cristallo. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 611 2. Alexis Pinturault (Francia) 533 3. Aleksander Kilde (Norvegia) 519 4. Dominik Paris (Italia) 454 5. Matthias Mayer (Austria) 362 6. Beat Feuz (Svizzera) 361 7. Vincent Kriechmayr (Austria) 360 8. Zan Kranjec (Slovenia) 306 9. Daniel Yule ... Leggi la notizia su oasport

