Bielorussia, uccidono ex insegnante: 19enne e 21enne condannati a morte (Di domenica 12 gennaio 2020) In Bielorussia un 19enne e un 21enne hanno ucciso con ferocia la loro ex insegnante a coltellate. I due secondo la legge dello stato verranno condannati alla pena di morte da un boia. Bielorussia, condannati a morte per omicidio In Bielorussia l’orrore e la rabbia sono saliti alle stelle. Stanislaw e Illya Kostsew, due fratelli di 19 e 21 anni sono stati condannati alla pena di morte dopo che le autorità hanno appurato la loro colpevolezza nell’omicidio della loro ex insegnante, uccisa inferendo un centinaio di coltellate e poi bruciandola insieme alla casa. Nel paese orientale, è prassi che i due condannati vengano bendati, messi in ginocchio e poi uccisi con un colpo di pistola alla nuca da un boia. La loro giovane età non apre scenari di grazia da parte dei tribunali: il crimine di cui si sono macchiati, infatti ha colpito l’opinione pubblica per la sua efferatezza ... Leggi la notizia su notizie

Bielorussia uccidono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bielorussia uccidono