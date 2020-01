Ascolti tv, “C’è posta per te 2020” parte col botto: sei milioni per Maria De Filippi e Johnny Depp (Di domenica 12 gennaio 2020) Maria De Filippi e il suo "C'è posta per te 2020" cominciano con il botto e conquistano il sabato sera degli Ascolti tv. Era molto atteso il ritorno della trasmissione che da anni conquista Ascolti e consenso e che quest'anno è partita col botto ospitando Johnny Depp e battendo il concorrente diretto "Meraviglie – La Penisola dei Tesori". Leggi la notizia su tv.fanpage

97_aaa97 : C’è Posta per te, Uomini e Donne Over e Tu Si Que Vales faranno sempre il boom di ascolti ?? #ascoltitv… - ZoomMagazineIT : Ascolti tv 11 gennaio: boom “C’è posta per te” al 30%. Floppa Diaco con la Venier -