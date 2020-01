Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna” (Di domenica 12 gennaio 2020) La cantante Christina Perri ha annunciato ai fan di aver avuto un Aborto spontaneo. La cantante ha spiegato sui social di aver saputo la notizia una settimana prima dell'annuncio che avrebbe voluto dare ai fan. La cantante di "A Thousand Years" ha scelto di parlare direttamente coi proprio fan: "Voglio cambiare l'idea e lo stigma attorno all'Aborto". Leggi la notizia su gossip.fanpage

