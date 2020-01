Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2020 ore 11:30 (Di sabato 11 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio un incidente che ha visto coinvolti più veicoli sta creando disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con incolonnamenti a partire dall’uscita per la Prenestina fino allo svincolo per la Tiburtina al momento si transita sulla sola corsia di marcia lenta incidente che sta Inoltre provocando difficoltà dimissione sullo stesso raccordo per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 code a partire da Tor Cervara altri rallentamenti qui per traffico intenso sono presenti sulla Cassia Olgiata e la Giustiniana nelle due direzioni sempre nei due sensi Si procede a rilento sulla Casilina tra il raccordo e la Borghesiana da Gian Guido Lombardi per il momento è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve il ... Leggi la notizia su romadailynews

