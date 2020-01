Valentin rischia il banco ad Amici 19 | Celentano disposta a cacciarlo (Di sabato 11 gennaio 2020) Nello speciale di Amici 19 di oggi Valentin ha rischiato di perdere il suo banco e la Celentano, furiosa per il suo comportamento, è ancora disposta a cacciarlo. Ecco cosa è successo. Oggi è andato in onda lo speciale del sabato di Amici 19 e gran parte della puntata si è concentrata sul ballerino Valentin. … L'articolo Valentin rischia il banco ad Amici 19 Celentano disposta a cacciarlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Lea_Sakura1 : @LuBlue94 valentin rischia che non arrivi al serale e se ci arriva esce alla prima puntata come quasi tutti i latin… - giulia09791401 : RT @LoveYou3000__: Talisa rischia non per il fatto di Karina in sè ma contando che potrebbero passare al serale Javier, la nuova arrivata,… - LoveYou3000__ : Talisa rischia non per il fatto di Karina in sè ma contando che potrebbero passare al serale Javier, la nuova arriv… -