U&D, Maria De Filippi contro Giovanna e Giulio: lei “Sottona”, lui “Testa di…” (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Oggi è andata in onda una puntata molto importante di Uomini e Donne. Dopo giorni di attesa, finalmente, nell’ultimo giorno della settimana è stato trasmesso il trono classico e al centro dell’attenzione c’è stato Raselli. Nel corso della puntata, però, grande scalpore hanno generato gli interventi di Maria De Filippi su Giovanna e Giulio. Nel tentativo di fare da paciere tra i due, infatti, la padrona di casa si è trovata a rivolgersi a loro anche in modo brusco. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Il battibecco tra Maria De Filippi e Giovanna Continua il percorso di Giulio che, stando a quanto trapelato dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, non ha ancora fatto la sua scelta. Nella puntata andata in onda oggi, venerdì 10 gennaio, i telespettatori hanno assistito ad un duro confronto tra l’Abate e Raselli. La corteggiatrice, purtroppo, non ... Leggi la notizia su kontrokultura

