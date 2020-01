Si è spento Mike Resnick, maestro della fantascienza avventurosa (Di sabato 11 gennaio 2020) Mike Resnick è morto. Il maestro della fantascienza avventurosa si è spento all’età di 77 anni. Al suo attivo 50 romanzi e 200 racconti. NEW YORK (STATI UNITI) – E’ morto Mike Resnick. Il maestro della fantascienza avventurosa si è spento all’età di 77 anni per un linfoma diagnosticato negli ultimi tempi. La notizia del decesso, avvenuto giovedì 9 gennaio 2020, è stata data dalla figlia su Facebook. Una scomparsa che mette fine ad una pagina della letteratura molto importante, come quella della fantascienza. Diversi i colleghi che sono andati a salutarlo per l’ultima volta con il suo nome che sarà sempre ricordato dai capolavori scritti in questi anni. Chi era Mike Resnick Nato il 5 marzo 1942 a Chicago, Michael Diamond ‘Mike’ Resnick ha esordito nel mondo della letteratura nel 1965. Da quel momento in poi ha continuato nella ... Leggi la notizia su newsmondo

