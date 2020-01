Serie A, anticipo Cagliari-Milan 0-2

Milan ritrova i 3 punti dopo averne fatti 2 in tre partite. Ne fa le spese il Cagliari, battuto 2-0 alla 'Sardegna Arena'. Ibra segna e trascina i rossoneri. Per i sardi, quarta sconfitta di fila di un campionato comunque buono. Occasioni rossonere nel primo tempo con Hernandez, Ibra e Calhanoglu, ma il gol lo sfiora il Cagliari con un pallonetto di Nandez. Ripresa e subito vantaggio Milan con una girata di Leao fatta impennare dal tacco di Pisacane (46'). La reazione sarda è debole. Ibra torna al gol in rossonero al 64' in girata.(Di sabato 11 gennaio 2020) Ilritrova i 3 punti dopo averne fatti 2 in tre partite. Ne fa le spese il, battuto 2-0 alla 'Sardegna Arena'. Ibra segna e trascina i rossoneri. Per i sardi, quarta sconfitta di fila di un campionato comunque buono. Occasioni rossonere nel primo tempo con Hernandez, Ibra e Calhanoglu, ma il gol lo sfiora ilcon un pallonetto di Nandez. Ripresa e subito vantaggiocon una girata di Leao fatta impennare dal tacco di Pisacane (46'). La reazione sarda è debole. Ibra torna al gol in rossonero al 64' in girata.(Di sabato 11 gennaio 2020)

