Reggio Emilia, dava soldi e droga a un 16enne in cambio di sesso: arrestato 60enne (Di sabato 11 gennaio 2020) Un pensionato di sessanta anni di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri: avrebbe avuto rapporti sessuali con un ragazzo di sedici anni in cambio di soldi, sigarette e passaggi per comprare droga. Ad avviare le indagini è stata la madre del ragazzo che aveva letto dei messaggi sul cellulare del figlio. Leggi la notizia su fanpage

