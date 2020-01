Ragazzo morto in un carrello aereo, il padre: “Gesto inspiegabile” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il padre del Ragazzo trovato morto in un carrello aereo a Parigi non si capacita di quanto successo e ha parlato di un gesto inspiegabile. Marius Ani Guibahi è infatti convinto che qualcuno abbia fuorviato suoi figlio, che non aveva i mezzi per poter fuggire da solo dalla Costa D’Avorio. padre del Ragazzo morto in un carrello aereo Il giovane si chiamava Laurent Barthélémy Ani Guibahi, aveva 14 anni e frequentava la quarta elementare. Il papà ha spiegato di averlo visto per l’ultima volta la mattina del 6 gennaio 2020, primo giorno di scuola dopo le vacanze.”È andato in classe come al solito, ci siamo detti Au revoiur. Era tranquillo, un Ragazzo sempre allegro, docile“, ha raccontato. Poi Laurent non è tornato a casa e la famiglia ha iniziato a preoccuparsi, rivolgendosi al commissariato per denunciarne la scomparsa. Ha però dichiarato di non aver trovato ... Leggi la notizia su notizie

