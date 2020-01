Quella catena di errori che fa tremare Teheran (Di sabato 11 gennaio 2020) L’ammissione iraniana squarcia il cielo di Teheran come il lampo che la scorsa notte ha interrotto la vita di centinaia di persone innocenti sul Boeing 737. “Un errore umano” spiegano dai vertici della Repubblica islamica, con Mohammed Zarif e Hassan Rouhani che porgono le loro condoglianze alle famiglie delle vittime e confessano la catena di tragici errori e fatalità che ha portato all’abbattimento dell’aereo. Per l’Iran sai tratta di un episodio fondamentale. L’assunzione di colpa non è di poco conto per un governo che si regge su un fragilissimo equilibrio di poteri e consenso. Fa capire che qualcosa è andato storto. E per Teheran non è la prima volta in questi ultimi mesi. Le proteste di questo inverno, con feriti, morti (forse centinaia) e la disattivazione di internet per milioni di persone avevano assestato un colpo duro ma non così ... Leggi la notizia su it.insideover

Giuggio72684862 : RT @IlConte50919IT: Oggi sono stata a #Torino per questioni personali. Facendo A/R da e per #PortaNuova, in stazione sono passata davanti a… - frenkevita : RT @IlConte50919IT: Oggi sono stata a #Torino per questioni personali. Facendo A/R da e per #PortaNuova, in stazione sono passata davanti a… - JohnHard3 : RT @IlConte50919IT: Oggi sono stata a #Torino per questioni personali. Facendo A/R da e per #PortaNuova, in stazione sono passata davanti a… -