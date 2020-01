Omicidio Mollicone: Franco e Marco Mottola rompono il silenzio (Di sabato 11 gennaio 2020) Marco e Franco Mottola parlano per la prima volta dalla tragica scomparsa di Serena Mollicone. Lo fanno per la prima volta in 18 anni dalla morte della giovane ma quello che hanno detto non è stato altro che ribadire la loro innocenza ed estraneità ai fatti. Cosa che è stata più volta ribadita dal loro legale, l’avvocato Francesco Germani. I Mottola rompono il silenzio “Della morte di Serena non so e non sappiamo nulla”, questo è il concetto che più volte stato ribadito nella conferenza stampa tenutasi oggi presso l’hotel Rocca di Cassino. Franco e Marco Mottola hanno rotto il silenzio nel quale si erano trincerati negli ultimi 18 anni e, così facendo, hanno negato ogni coinvolgimento nel caso e smentito tutto ciò che è stato dichiarato da Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida nel 2008. “Sono e siamo totalmente innocenti” ha dichiarato l’ex maresciallo dei carabinieri ... Leggi la notizia su thesocialpost

