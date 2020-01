"Non sia fuffa". "No a operazioni di facciata o nostalgia". Le reazioni nel Pd alla proposta di Zingaretti (Di sabato 11 gennaio 2020) Da Andrea Orlando a Matteo Orfini, dal sindaci di Milano Beppe Sala al capogruppo al Senato Andrea Marcucci: sono tante le reazioni degli esponenti dem alla proposta del segretario Nicola Zingaretti di sciogliere il Pd in un nuovo partito.“E’ da tempo che sosteniamo che a fronte di una fase nuova è necessario ragionare su come rifondare il partito e questo diventa ancora più urgente nel momento in cui nella società si manifestano movimenti che vanno interpretati e ai quali bisogna dare una risposta”. Così il vice segretario del Pd, Andrea Orlando a Torino per un convegno sul riformismo organizzato dal partito piemontese, a proposito della proposta lanciata oggi dal segretario Nicola Zingaretti.“Non credo ci sia niente di particolarmente nuovo rispetto a quello che abbiamo detto nel corso di questi mesi - ha aggiunto - ci siamo dati ... Leggi la notizia su huffingtonpost

