Natalia Paragoni Instagram, in versione ‘Twilight’: «Bella, ma la mutanda bianca…» (Di sabato 11 gennaio 2020) «Adoro questa foto!!! Mi mancavano i denti da vampiro ed ero nella serie di Twilight… In questo scatto mi immagino cosi. Quanta fantasia», recita così la didascalia che accompagna l’ultimo post provocante di Natalia Paragoni, volto noto di Uomini e donne. Lo scatto mostra la sensuale ex corteggiatrice in versione noir: un ritratto irresistibile, che ha ricevuto oltre 50mila mi piace. Senza contare le centinaia di complimenti dei follower galvanizzati di fronte alla sua indiscussa avvenenza. «Bella, ma la mutanda…», Natalia Paragone in versione ‘Twilight’: cosce larghe e sguardo malizioso Natalia Paragoni è ritratta nei due scatti postati su Instagram con addosso un outfit elegante quanto peccaminoso. Look total black per la giovane, che a gambe larghe guarda fisso nell’obiettivo di chi scatta la foto. Maglia a collo alto e stivali lunghi per ... Leggi la notizia su urbanpost

