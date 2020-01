Migranti | Open Arms ne carica altri 118 a bordo e punterà verso l’Italia

Migranti - Open Arms salva 74 persone. Alarm Phone : «Disperse altre 70 in fuga dalla Libia» – Il video : Un nuovo salvataggio al largo delle coste libiche. La nave Open Arms ha soccorso 74 persone, «donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock». Si è trattato di un soccorso «molto complesso» – riferisce la Ong spagnola – anche per la presenza di «una motovedetta libica con atteggiamento ostile. Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi».

Oltre 70 Migranti dispersi in mare - Alarm Phone : “Open Arms li ha cercati senza successo” : Alarm Phone ha denunciato la presenza di una settantina di persone in difficoltà in mare: di loro si sarebbero perse le tracce. L'ong spagnola Open Arms, che ha dato il cambio alla nave Sea Watch, è stata avvisata del possibile naufragio, ma non ha potuto fare niente per localizzare il barcone.Continua a leggere

Migranti - primo sbarco dell’anno a Lampedusa : arrivano in 97. Open Arms ne salva 44 in ipotermia : A Lampedusa prima sbarco dell'anno: sull'isola sono approdati, a bordo di un barchino, 97 Migranti. Sono stati avvistati e soccorsi dalla Guardia di finanza. Intanto l'Ong Open Arms è intervenuta per salvare 44 persone "in stato di ipotermia grave": erano in viaggio da due giorni alla deriva, senza benzina.Continua a leggere

Open Arms soccorre 44 persone : «Dimenticati dall’Ue - ora in salvo». E sono 119 i Migranti a bordo della Sea Watch : Neanche il tempo di tornare in mare che la nave Open Arms – salpata ieri, 9 gennaio, dal porto di Siracusa – ha soccorso al largo della Libia 44 persone. Si tratta di migranti, tutti uomini, a bordo di una piccola imbarcazione alla deriva da due giorni: erano in stato di ipotermia grave e in «condizioni critiche». «Senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua – prosegue la ong – Dimenticati dalla Ue, ora sono in salvo a ...

La Open Arms torna in mare e la Sea Watch rilancia : "Un dovere soccorrere i Migranti" : Roberto Chifari Le due navi sono tornate in mare: la Open Arms ieri ha lasciato il porto di Siracusa, stanotte la Sea Watch ha soccorso 42 persone che Malta ha rifiutato di accogliere La Open Arms dà il via ad una nuova missione nel Mediterraneo e la Sea Watch risponde. La nave dell’Ong spagnola ha lasciato il porto di Siracusa per scendere nuovamente nel tratto di Mediterraneo interessato dalle rotte migratorie dalla Libia. Nei ...

Migranti : Open Arms - 'non c'è Natale se in mare ci sono bimbi che rischiano la vita' : Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "Non c'è libertà se la libertà non è di tutti, non ci sono diritti se i diritti non sono di tutti, non c'è Natale se in mare i bambini continuano a rischiare la vita ogni giorno". Così Open Arms su Twitter.

Migranti : Open Arms torna nel Mediterraneo - 'finché ci saranno vite in pericolo saremo lì' : Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - "L'Open Arms torna nel Mediterraneo per Natale. Il mare non conosce festività né vacanze. Finché ci saranno vite in pericolo, saremo lì. Ultimi preparativi prima di partire". Così, Open Arms su Twitter.

Migranti - caso Open Arms : accuse di sequestro di persona e abuso d'ufficio anche per Matteo Piantedosi : C'è anche il nome dell'attuale capo di gabinetto del Viminale nel fascicolo che la Dda di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo ‘Tribunale ministri indaghi su Salvini’ : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione ...

Migranti - sbarcano i naufraghi di Aita Mari e Open Arms : “È stato un viaggio da incubo” : Sbarcati a Pozzallo i 78 Migranti della Aita Mari, sono stati trasferiti nell'hotspot. Odissea conclusa anche per i 62 Migranti della Open Orms: ai volontari e mediatori i naufraghi hanno riferito di avere affrontato "un viaggio da incubo". Alcuni di loro che presentavano ferite e ustioni. Intanto a Lampedusa sono ricominciate le ricerche dei dispersi.Continua a leggere

Open Arms - a Taranto al via lo sbarco di 62 Migranti soccorsi al largo dalla Ong spagnola : Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo missione Riccardo Gatti, a bordo ci sarebbero 26 minori di cui 24 non accompagnati, un giovane avrebbe ferite d'arma da fuoco e ci sarebbero persone con forti ustioni

Migranti - assegnati Taranto e Pozzallo a Open Arms e Aita Mari : 140 persone in arrivo : Sono 140 le persone che nelle prossime ore sbarcheranno in Italia dopo che il Ministero dell'interno ha assegnato il porto di Pozzallo e quello di Taranto alle due nave delle ong spagnole che da ormai due giorni si trovavano al largo della Sicilia in attesa di un porto in cui sbarcare.La Open Arms arriverà a Taranto nelle prossime ore con a bordo le 62 persone tratte in salvo nel Mediterraneo (undici erano state già trasferite a terra per ...