LIVE Turchia-Polonia 0-1 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA. Le polacche dominano il primo set: 19-25

25-19 il mano fuori di Medrzyk chiude il primo set. 1-0 per le polacche 24-19 Boz da zona 2 24-18 Muroooooooooooo Kakolewskaaaaaaaa 23-18 Vinc ente Baladin da zona 2 23-17 Pallonetto vincente di Smarzek da seconda linea 22-17 Vincente il pallonetto di Ismailoglu da zona 4 22-16 Stysiak vincente da zona 4 21-15 Kakolewska primo tempo 20-15 Muroooooooooo Stysiaaak sulla nuova entrata Karakurt 19-15 Pallonetto di Stysiak da zona 4 18-15 Muroooooooooooo Wolossssssz 17-15 Errore al servizio Polonia 17-14 Pallonetto vincente Smarzek da zona 2 16-14 Muroooooooooo Erdem 16-13 Fallo di trattenuta Turchia 15-13 Medrzyk vincente da zona 4 14-13 Muroooooooooo Boz vincente da zona 2 14-12 Anxcora Stysiak da zona 2 13-12 Diagonale stretto di Boz da zona 4 13-11 Attacco vincente di Stysiak da zona 4 12-11 Muro Polonia 11-11 Attacco vincente Stysiak da zona 4 10-11

