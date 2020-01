LIVE Inter-Atalanta, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: sfida per palati fini a San Siro! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 L’Inter giocherà la prima giornata di ritorno in Serie A a Lecce, domenica alle 15.00. Il Monday Night invece vedrà protagoniste Atalanta e SPAL. 20.20 Parlando di Inter, è giusto a collegarsi a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese oggi è tornato a segnare in Serie A, diventando il primo a segnare in quattro decadi differenti. 20.18 Squadre che si stanno riscaldando sul prato di San Siro. 20.15 L’Inter ha demolito il Genoa per 4-0 nell’ultima partita del decennio a San Siro: una prestazione straordinaria dei nerazzurri, con il primo gol di Sebastiano Esposito, classe 2002 su rigore. 20.13 L’Atalanta è reduce da due goleade contro Milan e Parma: 5-0 contro le due squadre ed un attacco che vola su vette altissime. La Dea sogna ancora la Champions League. 20.11 Le altre sfide della coppa nazionale vedranno protagoniste ... Leggi la notizia su oasport

LIVE Inter Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Inter