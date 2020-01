LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 18^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro, valido per la diciottesima e prima giornata del girone di ritorno di Legabasket. Al Paladozza va in scena il secondo dei due anticipi del sabato sera, con la Pompea che ospita la Carpegna Prosciutto. I padroni di casa hanno disputato una prima parte di stagione estremamente positiva, chiudendo il girone d’andata addirittura al sesto posto (9 vinte e 7 perse), conquistandosi perciò un posto alle Final Eight di Coppa Italia che verranno disputate proprio in quel di Pesaro. I successi della formazione di coach Antimo Martino sono stati costruiti in prevalenza tra le mura amiche; 7 dei 9 successi totali dei bolognesi sono stati ottenuti davanti al proprio calorosissimo pubblico (con scalpi importanti, ... Leggi la notizia su oasport

