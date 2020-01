L'”ironia” dei tifosi del Napoli all’Olimpico: “L’anno prossimo gioco di sabato” (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto E’ un coro che fa male, ma va al passo coi tempi. Tempi di vacche magre per il Napoli che perde anche all’Olimpico, a dire il vero non meritando il ko. I tifosi azzurri in trasferta a Roma, lodevoli come sempre, hanno intonato un coro a fine gara che, certamente, fa sorridere, augurandosi, come una squadra magari primatista in terza serie, di giocare di sabato l’anno che verrà. L'articolo L'”ironia” dei tifosi del Napoli all’Olimpico: “L’anno prossimo gioco di sabato” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Hellastory : RT @maxcomper: @ciccicocco72 @GianlucaAcm @HellasVeronaFC Capisco l'ironia dei milanisti, dall'alto del loro budget societario e dell'invid… - ShevaBologna : @Vatenerazzurro1 @FBiasin Concordo uno dei pochi giornalisti non prezzolati.. Che usa magistralmente la sua ironia x raccontare verità. - mg_jig : RT @cettinanicotina: A tutti coloro che hanno tuittato le porcate qui sotto ?? dico solo una cosa. Nellina la conoscevo bene e se ne straca… -